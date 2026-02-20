Semaf convoca una huelga en FGC los días 24 y 25 de febrero y 2, 3 y 4 de marzo

Archivo - Presentación de los primeros trenes eléctricos de FGC - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) ha convocado una huelga en Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), donde tiene una representación minoritaria del 13%, los días 24 y 25 de febrero y 2, 3 y 4 de marzo.

Ante este anuncio, FGC ofrecerá estos días el servicio de trenes cumpliendo lo que dicte el Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, y que se comunicará puntualmente por sus canales habituales de comunicación, según ha informado la compañía en un comunicado este viernes.

Durante estas cinco jornadas, los usuarios podrán seguir la información actualizada del servicio a través del perfil de X de FGC, en cuya web y aplicación para móviles se informará de las posibles alteraciones en la circulación de los trenes.

En respuesta a esta convocatoria de huelga, FGC ha transmitido su "sorpresa", alegando que Semaf "tiene una representación minoritaria, del 13%, dentro del Comité de Empresa".

La empresa ha destacado que "nunca antes" se ha hecho llegar a la dirección de la empresa ninguna de estas propuestas en el marco del Comité de Seguridad en la Circulación, ni directamente ni como comunicado.