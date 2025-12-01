Siete empresas del sector ferroportuario del Puerto de Barcelona se añaden al Efficiency Network. - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Siete operadores ferroviarios del Puerto de Barcelona han autorizado a la marca de calidad Efficiency Network a analizar sus procesos internos con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y optimizar la trazabilidad del transporte por ferrocarril, informa la entidad portuaria en un comunicado este lunes.

Las empresas con las que se ha iniciado esta nueva etapa son Adif, Hutchison Ports Best, APM Terminales Barcelona, Synergy, Transportes Portuarios, CMA-CGM y Cosco.

Las pruebas se están llevando a cabo utilizando el modelo de indicadores desarrollado por Efficiency Network y consensuado con el Grupo de Trabajo de la Comunidad Ferroportuaria del Puerto de Barcelona, una herramienta diseñada para medir y auditar la calidad del servicio.