El Síndic de Greuges garantiza pluralismo en las aulas "más allá de situaciones puntuales"

Niega adoctrinamiento y alerta de que el "miedo" de profesores pone en riesgo la educcación de los alumnos

El síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha concluido este lunes en un informe sobre las aulas catalanas: "Más allá de situaciones puntuales, puedo decir categóricamente que en Catalunya tenemos una escuela con pluralismo y sin adoctrinamiento".

De las 174 incidencias presentadas tras el 1-O ante el Síndic y el Ministerio de Educación --autoridad educativa durante la intervención del 155--, ha detectado 10 (un 5,7%) en que pudo haber una "situación irregular" y que ha sido corregida, según el Informe 'El pluralismo en las escuelas de Catalunya como garantía del no-adoctrinamiento', presentado en rueda de prensa.

Ribó ha recordado que en Catalunya hay 4.800 centros, más de 115.000 trabajadores y 1,3 millones de alumnos, y, tras analizar más de 3.000 páginas de libros de texto señalados por Ames, ha constatado que estos manuales respetan derechos y valores del ordenamiento jurídico.

El conjunto de incidencias hacen referencia a 134 centros diferentes y 37 no son verificables por no poderse determinar y no se consideran irregularidades en caso de poderse confirmar, mientras que 10 son consideradas irregularidades, 108 no-irregularidades, 11 no-irregularidades con prácticas que son revisables y 8 quejas que hacen alusión a cuestiones con intervención judicial --en Sant Andreu de la Barca y en La Seu d'Urgell--.

Como irregularidades, ha citado la presencia de una 'estelada' en un centro de enseñanza en el curso 2013-2014 y otra en 2017, así como la simulación de una votación en el patio liderada por un profesor, además de un comunicado de huelga en las escuelas que llamaba a participar en manifestaciones.

CONFUSIÓN DE IRREGULARIDADES

En la categoría de no-irregularidades, el Síndic ha dicho: "No podemos confundir el uso de la lengua en las escuelas con una señal de adoctrinamiento", puesto que algunas quejas hacen alusión al uso del catalán como lengua vehicular de la enseñanza y a deberes de lectura en casa en catalán.

De no-irregularidades con prácticas a revisar ha citado prácticas que pueden llevar a "confusión" como la presencia de un lazo amarillo en una verja o farola de la escuela, que puede haber puesto cualquier miembro de la comunidad educativa, pero que no se ha reivindicado desde la dirección.

En el capítulo de incidencias no verificables, ha citado 21 que no se pueden determinar y 16 no-irregularidades en caso de que se pudieran verificar.

El informe, que presentará la próxima semana en el Parlament, refleja la necesidad de que las escuelas e institutos eviten mostrar símbolos o signos identificativos con las diferentes opciones partidistas, la necesidad de tratar la actualidad política como parte del proceso educativo y resolver dentro del aula las posibles diferencias existentes.

"RIGOR Y RESPONSABILIDAD"

El defensor catalán, que ha vuelto a insistir sobre que el principal problema de las aulas es la segregación escolar, ha apelado a los actores políticos y sociales, administraciones y medios de comunicación a "tratar las cuestiones de la escuela con rigor y responsabilidad, manteniendo el clima de convivencia dentro de la escuela sin caer en la instrumentalización partidista o mediática.

Ha pedido a la Conselleria de Enseñanza de la Generalitat responder a las recomendaciones del documento, y ha subrayado la tarea desarrollada por el personal docente en un contexto social y político "enormemente complejo" por la situación política catalana.

LIBROS DE TEXTO

A raíz del informe presentado por la entidad Ames sobre el adoctrinamiento a través de los libros de quinto y sexto de Primaria, el Síndic ha analizado 3.296 páginas de 14 manuales de texto, y especialmente las 59 páginas (1,8% del total) señaladas por la asociación.

Sobre esta cuestión, el Síndic ha visto alguna "imprecisión puntual", que ha atribuido a una voluntad de hacer comprensible la información, a una simplificación o a alguna incorrección formal, así como alguna acusación poco consistente, por lo que ha pedido no descontextualizar contenidos.

"Con carácter general, los contenidos de los libros de texto respetan los principios, los valores, las libertades, los derechos y los deberes establecidos en nuestro ordenamiento jurídico, contrariamente a lo que defiende el informe de la entidad Ames", ha dicho.

En algunos casos, el informe cataloga como adoctrinadores contenidos que aparecen reflejados como tales en el ordenamiento jurídico, particularmente en el Estatut, como el catalán como lengua propia y los símbolos nacionales de Catalunya, entre otros.