El Síndic de Greuges pide detener "urgentemente" las violaciones de derechos de los niños en Gaza

El Síndic y la Enoc recuerdan que la protección de los niños es "una obligación legal y moral ineludible".

Pide medidas "inmediatas, coordinadas y contundentes"

BARCELONA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La institución del Síndic de Greuges ha pedido detener "urgentemente" las violaciones de los derechos de los niños en la Franja de Gaza, sumándose a la declaración institucional de la Red Europea de Defensores de la Infancia (Enoc).

El Síndic, como miembro de la junta de la Enoc, comparte los puntos expuestos en la declaración e insta los gobiernos nacionales, la Unión Europea, las Naciones Unidas y los organismos internacionales competentes a adoptar medidas "inmediatas, coordinadas y contundentes", informa en un comunicado este viernes.

Las instituciones deben "promover un alto el fuego en la región" y hacer cumplir el derecho internacional para proteger la vida, la integridad y los derechos de las niñas y adolescentes de Gaza.

La Enoc ha recordado que la protección de los niños es "una obligación legal y moral ineludible", y no un debate político.

CUESTIONA LOS DDHH

El Síndic alerta, textualmente, de que la situación dramática y continuada en Gaza --que constituye una crisis humanitaria sin precedentes--, así como la respuesta insuficiente de la comunidad internacional y la falta de protección de los más vulnerables, "cuestionan seriamente la vigencia de los derechos humanos como valor universal fundamental".

Recuerda que los niños de la región de Gaza sufren violaciones de los derechos humanos garantizados por la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de los niños, el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; el acceso a la salud; la protección contra la violencia; el derecho a no estar sometidos a tratos inhumanos, y el derecho a la educación o el juego.

Por todo eso, la síndica, como defensora de los derechos de los niños y adolescentes, se suma con esta declaración a la exigencia de una respuesta internacional "urgente y contundente" que acabe con esta grave catástrofe humanitaria, en sus palabras.