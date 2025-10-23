La Sindicatura de Comptes alerta del descenso de entes locales que presentan sus cuentas a tiempo

Archivo - Logo de la Sindicatura de Comptes de Cataunya - SINDICATURA DE COMPTES DE CATAUNYA - Archivo

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha alertado que ha caído un 1% el número de entes locales que presentan la Cuenta general de las corporaciones locales del ejercicio 2024 en el plazo legal respecto al ejercicio anterior, "sobre todo ayuntamientos, consejos comarcales y entidades municipales descentralizadas".

Sostiene que un total de 327 entidades locales no lo han tramitado en el plazo legal y que, en la finalización del plazo, que la ley fija en el día 15 de octubre, el 69,45% de entes locales de Catalunya habían entregado las cuentas (-0,96%) en relación con el ejercicio anterior, que fue del 70,41%.

Por tipología de entidades, el grupo de las diputaciones y el de las mancomunidades han experimentado una mejora en el grado de tramitación, mientras que los ayuntamientos, consejos comarcales y entidades municipales descentralizadas registran "un leve retroceso de un punto".

Por provincias, los municipios de Girona vuelven a ser los que registran mejores datos de tramitación dentro de plazo (83,3%), seguidos de los de Lleida (76,6%), de Barcelona (64,6%) y de Tarragona (57,1%).

El 15,7% de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes no han enviado la Cuenta general del ejercicio 2024 a la Sindicatura de Comptes cumpliendo el plazo.