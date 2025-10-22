La Sindicatura de Comptes asegura que la tarifa de agua de 2022 no cubría el coste de servicio

Archivo - Fachada de la sede de la Sindicatura de Comptes - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Señala que no tenía asegurado el inmovilizado material

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Comptes ha asegurado que las tarifas del agua de 2022, que no se modificaban desde 2016, "no permitían la recuperación de los costes de servicio", en el informe sobre el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias de ese ejercicio del Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL), publicado este miércoles.

El informe señala que el resultado de explotación del ATL en 2022 fue de 7,02 millones negativos y el resultado del ejercicio, de 9,29 millones negativos.

Por otro lado, apunta que ATL no tenía estatutos aprobados en noviembre de 2024, ni había suscrito ni iniciado los trámites para realizar un contrato programa ni un programa de actuaciones, inversiones y financiación.

En 2022 tampoco tenía asegurado el inmovilizado material, algo que debería hacer en caso de pérdidas o daños por su "importancia cualitativa, cuantitativa y estratégica", ni tenía el inventario ni la documentación de apoyo del inmovilizado material procedente de la extinta ATLL.

Por último, apunta que debería haber provisionado los importes de las sentencias de la liquidación del contrato para la gestión del suministro de agua dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en diciembre de 2022.

RECOMENDACIONES

La Sindicatura ha recomendado a ATL que reclame a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) el coste de la reparación de los daños del temporal Glòria en terrenos propiedad del ACA.

También automatizar procesos de cálculo de la dotación de la amortización y del seguimiento del Plan de inversiones y reposiciones, y promover la firma del documento administrativo de suministro con los municipios que aún no lo tienen.

Por último, recomienda la suscripción de un seguro de daños materiales que de cobertura a todo el inmovilizado material.

En sus alegaciones ATL ha recordado que en octubre de 2023 se aprobó una nueva tarifa y que está preparando una licitación para firmar una nueva póliza de seguro para el inmovilizado material.

NEXT GENERATION

La Sindicatura de Comptes también ha publicado el informe del programa para la digitalización del sistema educativo financiado con los fondos Next Generation, que señala que "con carácter general se han cumplido los requisitos de los fondos".

Sin embargo, no existe un instrumento explícito de planificación de las actuaciones de los programas, y en los contratos de equipamiento de las aulas digitales se ha incumplido el plazo máximo de 30 días entre el suministro y la aceptación del servicio.

Por otro lado, ha detectado que la plataforma CoFFEE se usa como repositorio de información, pero no como herramienta de gestión, y que la gestión de los nuevos equipamientos digitales recae sobre los coordinadores digitales de los centros sin que se haya reforzado los efectivos.

En sus alegaciones, la Conselleria de Educación y Formación Profesional ha señalado que la gestión de los nuevos equipos corresponde a los coordinadores digitales de centro.