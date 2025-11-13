La Sindicatura de Comptes presenrta tres informes al Parlament

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los miembros de la Sindicatura de Comptes, con el síndic major, Miquel Salazar, al frente, han comparecido este jueves en la Comisión de la Sindicatura de Comptes para presentar tres informes, informa la Cámara en un comunicado.

En concreto, el ente ha presentado los informes sobre la Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2023 y sobre la Cuenta General de las corporaciones locales del ejercicio 2023.

También el informe sobre las cuentas anuales abreviadas de la Fundació Observatori de l'Ebre del ejercicio 2022.