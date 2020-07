La Sindicatura de Cuentas pide al Govern desautorizar al director de la ILC por "cuestionar" la institución

El PSC exige su dimisión y JxCat ve en el informe de la ILC un carácter más bien formal

BARCELONA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Síndico Jordi Pons de la Sindicatura de Cuentas ha pedido este jueves al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y a la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, que desautoricen al director de la Institució de les Lletres (ILC), Oriol Ponsatí-Murlà, por "cuestionar de forma vehemente" la institución.

En la comisión de la Sindicatura de presentación del Informe de Fiscalización 2/2020 correspondiente al ejercicio de 2018 en el Parlament, Pons ha lamentado que Ponsatí-Murlà, cuestione la Sindicatura, por ejemplo con un apunte en Twitter con la fotografía de la citación a comparecer y el comentario: "Esto será mañana a las 12, y se podrá ver en directo. Tengo que advertir que esta comparecencia está basada en hechos reales que pueden herir la sensibilidad de algunos espectadores. Especialmente la de algún síndic en funciones de la Sindicatura".

El informe analiza las cuentas de la ILC en el periodo 2016-2018, cuando lo dirigía la diputada de JxCat en el Congreso Laura Borràs, y constata contratos menores sucesivos a cinco adjudicatarios que van contra la normativa y fraccionamiento de contratos.

El síndic ha afirmado: "Me preocupa que no se hayan desautorizado estos ataques por instancias superiores. Hablo de la consellera de Cultura y del presidente de la Generalitat", y ha agregado que no es de recibo esta falta de respeto institucional, en sus palabras.

Pons, que se ha mostrado muy dolido personalmente, ha considerado que se trata de un mensaje impropio de un alto cargo, y ha añadido que él es irrelevante y está de vuelta y con el mandato caducado, pero lo que pide es "amparo para la institución y los trabajadores de la institución".

Ha censurado tuits anónimos y de periodistas criticando a la Sindicatura, aunque ha considerado que no es lo mismo que un tuit de un alto cargo de la Generalitat: "Creo sinceramente que el señor director de la ILC ha cuestionado la independencia de la Sindicatura" en diversas entrevistas en medios de comunicación.

Asimismo, ha censurado que las alegaciones de la ILC al informe tienen "alguna frase que es tan ofensiva que es vomitiva", en las que acusa a la Sindicatura de cosas muy graves, y solo les falta a estas alegaciones meterse con su madre, ha dicho Pons.

UN "BEST-SELLER"

Ha sostenido que este informe es un "auténtico best seller" de la Sindicatura, al haber sido descargado hasta 3.899 veces, y ha criticado que muchos no lo han leído, otros no lo han entendido, otros lo han comprendido perfectamente y otros "lo han usado políticamente para cuestionar a la sindicatura".

Ante las críticas vertidas sobre informe, el Síndic ha defendido que el análisis del fraccionamiento siempre se hace del mismo modo, mientras que sobre el análisis de distintos años también es algo habitual: "La Sindicatura siempre va hacia atrás y hacia adelante".

Pons ha remarcado que los informes de la sindicatura son informes de fiscalización, no investigaciones judiciales: "No corresponde a la sindicatura, sino a los tribunales, determinar si una conducta es constitutiva de delito", ha dicho para quienes han extraído como conclusión de su informe que no hay ninguna actuación digna de ser perseguida.

GRUPOS

Desde los grupos, la diputada de Cs Maialen Fernández ha dicho que este Govern derrocha el dinero y ha criticado que aquella gestión del ILC ha mancillado las letras catalanas, algo que no sorprende con la "consellera de la incultura" --en referencia a Vilallonga--.

Desde el PSC, Rafael Bruguera ha defendido la honorabilidad de los informes y ha exigido que Ponsatí-Murlà pida disculpas y dimita: "Si no lo hace, nuestro grupo parlamentario presentará una propuesta de reprobación" por su falta de respeto a la institución, y ha acusado a JxCat y ERC de haber llegado hasta aquí por sus luchas internas.

Lucas Ferro, de los Comuns, ha destacado que los informes se tienen que asumir como una "necesaria exigencia de mejora" y no señalar siempre al mensajero, mientras que Maria Sirvent de la CUP ha pedido la triple reconocimiento de los hechos y garantías de no repetición.

El diputado del PP, Santi Rodríguez, ha lamentado la existencia de remanentes de transferencias, algo que ha dudado de que sea frecuente, mientras que Jenn Díaz, de ERC, ha criticado que se use este informe para desprestigiar al independentismo.

La diputada de JxCat Elena Fort ha criticado que el informe ha sido usado políticamente, y ha agregado que el informe formula 16 consideraciones, "la mayoría de ellas son de carácter formal, de contabilidad, trámites o plazos y no ponen en duda el formal funcionamiento de la entidad".

Fort ha remarcado que la actuación económica de la ILC ha sido avalada por la intervención económica de la Generalitat, y en el terreno de la contratación menor y fraccionada, es "algo recurrente y aparece en la práctica en todos los informes".

"Hoy todo el mundo ha venido a hacer de juez o aprendiz de juez con una persona que no está aquí y no se puede defender", ha añadido, y ha criticado que esto se salta la presunción de inocencia.