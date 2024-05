Sirera descarta "en estos momentos" que el PP apoye al PSC en el Govern como hizo en el Ayuntamiento

Pide a Collboni que "no ligue su futuro al de ERC" y gobierne en solitario



BARCELONA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha descartado "en estos momentos" que el PP apoye al PSC para que gobierne en la Generalitat tras la victoria de los socialistas, tal como él hizo en la capital catalana para investir alcalde a Jaume Collboni.

"Cuesta mucho pensar que podamos apoyar al PSC en estos momentos, que es el colaborador necesario para que Puigdemont y ERC puedan salir hacia adelante", ha afirmado en rueda de prensa este martes para valorar los resultados de las elecciones del domingo.

Sirera ha recordado que el PSC "decía que la amnistía era inconstitucional" y que ahora la defiende, motivo por el que descarta apoyarles.

"Lo que nosotros tenemos muy claro es que, a nivel de Catalunya, quien decidirá el futuro del Govern será Puigdemont y Sánchez", y está convencido de que el candidato del PSC, Salvador Illa, preferirá llegar a un acuerdo con el de Junts+, Carles Puigdemont, o con ERC para gobernar que con el PP.

Ha insistido en que el PP no investirá presidente de la Generalitat "a una persona que quiera romper la convivencia en Catalunya y romperla con España" y ha recordado que es la línea roja que los populares han puesto durante la campaña, la que ponen ahora y la que seguirán poniendo en los próximos días, ha dicho.

COLLBONI, "OBSESIONADO" CON ERC

En relación al pacto para ampliar el gobierno municipal en Barcelona, que Collboni quiere cerrar antes de verano, Sirera cree que el alcalde "continua obsesionado con incorporar ERC".

Ante este escenario, el popular le ha pedido que "no ligue su futuro al de ERC" y que continúe gobernando en solitario porque cree que es una mala idea incorporar al gobierno "al partido que más votos ha perdido en Barcelona", y no lo ve necesario.

No obstante, ha avisado a Collboni de que "el futuro de Barcelona no puede estar supeditado a los intereses de Sánchez" y le ha pedido centrarse en la ciudad y que ésta no se utilice como moneda de cambio para ninguna cuestión que no sea estrictamente barcelonesa, ha dicho.

"SATISFECHOS" POR LOS RESULTADOS DEL PP

Sirera ha celebrado los resultados que ha obtenido el PP en Barcelona en las elecciones catalanas: "Estamos plenamente satisfechos" de haber logrado el 25% de los votos en la capital catalana (90.200), siendo el partido que más ha crecido en la ciudad, ha recalcado.

"Nos hemos convertido en la tercera fuerza municipal por delante de ERC y también de los Comuns" y ha apuntado que han ganado en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, han quedado como segunda fuerza en Nou Barris y tercera en Les Corts.

Para el líder popular, estos datos demuestran que el trabajo que lleva a cabo el grupo municipal se está valorando "positivamente por el conjunto de ciudadanos".

PREMIS CIUTAT DE BARCELONA Y RONDA SANT ANTONI

En clave municipal, Sirera ha criticado que el gobierno de Collboni se gastara 71.397 euros en el acto de entrega de los Premis Ciutat de Barcelona y alerta de que una de las empresas contratadas está "vinculada a Tsunami Democrátic".

Por eso, ha pedido al alcalde que, "hasta que no esté claro si esta empresa hizo cosas ilegales durante el 'procés", suspenda cualquier tipo de contratación con ésta.

Por otro lado, ha lamentado que se continúe con las obras de la Ronda de Sant Antoni, bajo la reforma que diseño el anterior gobierno de Ada Colau, y ha avisado que "si no escucha (Collboni) a los vecinos, el PP llevará este tema a la justicia".