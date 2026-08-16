Sirera (PP) acusa a Collboni de "irresponsabilidad" por asentamientos en Collserola (Barcelona)

Un helicóptero trabaja en las labores de extinción de un fuego, a 14 de agosto de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha acusado al alcalde, Jaume Collboni, de "irresponsabilidad mayúscula" al asegurar que los Agents Rurals investigan un asentamiento como posible origen del incendio ocurrido el viernes en Collserola (Barcelona), ha informado el partido en un comunicado este domingo.

Sirera ha pedido prudencia hasta conocer las conclusiones de la investigación sobre las posibles causas, pero ha insistido en que el Ayuntamiento no puede permitir asentamientos en la zona forestal de Collserola: "Tenían que haber sido erradicados mucho antes. No podemos esperar a que ocurra una desgracia para actuar".

También ha criticado que, el viernes, el Ayuntamiento activara el Plan de Actuación Municipal por Riesgo de Incendios después de que la Generalitat situara el Barcelonès en el nivel 3 del Pla Alfa por riesgo muy alto de incendio: "Collboni sabía que el riesgo era muy alto, activó el plan de alerta y movilizó recursos, pero mientras pedía máxima precaución a los ciudadanos seguía permitiendo asentamientos en plena zona forestal".

Sirera ha añadido que el incendio podría haber tenido consecuencias más graves, dado que "un cambio en el viento podría haber empujado las llamas hacia el interior de Collserola y convertir un incendio de 10 hectáreas en un incendio forestal de enormes dimensiones".

Por su parte, fuentes municipales consultadas por Europa Press han manifestado que las causas de este fuego, que quedó extinguido el sábado, continúan bajo investigación de Agents Rurals.

PIDE INFORMACIÓN

El presidente del PP en Barcelona, que ha agradecido el trabajo a todos los servicios de emergencia, ha reclamado al Ayuntamiento que priorice la erradicación de los asentamientos en zonas forestales porque "suponen un riesgo evidente de incendio", ofreciendo la atención social que corresponda a las personas vulnerables.

En este sentido, Sirera ha asegurado que pedirá al consistorio información sobre cuántos asentamientos existen actualmente en Collserola, desde cuándo conoce su existencia y qué actuaciones se han realizado para desmantelarlos: "Los asentamientos deben desaparecer y el Ayuntamiento tiene la obligación de actuar antes de que tengamos que lamentar una tragedia".