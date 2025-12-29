Sirera (PP) alerta de la inseguridad del Metro de Barcelona ante el "abandono" de Collboni

Sirera en la reunión de este lunes con representantes de sindicatos de seguridad del Metro de Barcelona - PP BARCELONA

BARCELONA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha alertado de la inseguridad que, a su juicio, existe en el Metro de la ciudad, que ha atribuido al "abandono, la propaganda y la inacción" del alcalde Jaume Collboni.

Así lo ha constatado tras reunirse este lunes con representantes de sindicatos de vigilantes del suburbano barcelonés, donde ha lamentado que el primer edil "presuma de seguridad" mientras se producen 471 delitos diarios, indica la formación en un comunicado.

"Barcelona no necesita más propaganda ni más ideología, necesita un Metro seguro para los usuarios y para quienes trabajan en él", ha defendido Sirera, que ha alertado del peligro añadido que suponen las huelgas de la seguridad convocadas en Nochebuena, Navidad, Fin de Año y Año Nuevo.