Sirera (PP) insta a los grupos del Congreso a prohibir el burka y el niqab en espacios públicos

BARCELONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha instado a los grupos del Congreso a aprobar la propuesta de su partido para prohibir el uso del burka y el niqab en los espacios públicos, en lo que ha considerado una medida "necesaria para preservar la dignidad, la igualdad y la libertad de las mujeres".

En un comunicado este martes, Sirera ha señalado que desde su grupo ya propusieron que la prohibición se incorporara en la nueva Ordenanza de Civismo de Barcelona, pero que el gobierno municipal lo rechazó.

"Nadie que defienda los derechos de las mujeres puede apoyar que tengan que salir de casa ocultando su cara. La igualdad no es compatible con prácticas que invisibilizan a la mujer en el espacio público", ha expresado.