Sirera (PP) pide a Collboni hacer "lo posible" para que el Metro sea seguro durante la Mercè

Sirera en rueda de prensa por la Mercè - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha pedido al alcalde, Jaume Collboni, que haga "lo posible" para que el Metro sea seguro para los usuarios y los trabajadores durante la fiesta mayor de la Mercè.

En rueda de prensa este miércoles por la Mercè, ha alertado de que mantener abierto el Metro durante toda la noche, sumado a la huelga de los vigilantes de seguridad, supone un "peligro" dada la aglomeración de personas.

Respecto al sondeo sobre política municipal publicado en 'El Periódico' este miércoles, que mantiene al PP como quinta fuerza en el consistorio con 3-4 concejales, se ha mostrado "satisfecho" por mantener la representación popular.

Además, ha dicho que el resultado del socialista Jaume Collboni, cuyo partido lidera la encuesta en intención directa de voto, "no es mérito del alcalde, sino demérito del resto de formaciones".

También ha destacado que, según el sondeo, él es el líder municipal más conocido después del alcalde, por lo que "en las próximas elecciones dentro de dos años esto irá de dos: irá de Jaume Collboni o de Daniel Sirera".