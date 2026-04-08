Sirera (PP) pide desalojar la salida de emergencia del Mercat Vall d'Hebron-Teixonera de Barcelona

Sirera durante su visita a la salida de emergencia del Mercat Vall d'Hebron-Taxonera de Barcelona. - PP

BARCELONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha reclamado este martes al alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, el desalojo "inmediato y la limpieza urgente" de la salida de emergencia del Mercat Vall d'Hebron-Teixonera, en la cual pernoctan algunas personas actualmente.

Sirera ha alertado en un comunicado que, tras visitar el lugar, ha constatado que "se acumulan colchones en los rellanos, ropa sucia, cartones y botellas con orina que dificultan el paso y suponen un grave problema de salubridad y seguridad" e incluso ha encontrado un cuchillo de grandes dimensiones oculto en las instalaciones.

"El abandono del gobierno municipal es absoluto. Lo que está ocurriendo en este mercado es indigno y completamente inaceptable. Estamos hablando de una salida de emergencia bloqueada, de suciedad extrema, de olores insalubres y de objetos peligrosos", ha expresado.

El líder popular ha criticado a Collboni, ya que conoce la problemática, pero "permite y tolera" que estas personas continúen accediendo al interior del mercado.

"Es intolerable que un equipamiento público se convierta en un lugar donde se duerme, se hacen necesidades y se pone en riesgo la seguridad de comerciantes y vecinos", ha concluido.