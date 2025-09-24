El SOC y la CCMA colaborarán para mejorar la formación en el ámbito audiovisual

Archivo - Fachada de la sede de 3cat - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) y la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) colaborarán en el diseño y mejora de la formación en el ámbito audiovisual, informa la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat este miércoles en un comunicado.

El director del SOC, Francesc Castellana, y la presidenta de la CCMA, Rosa Romà, han firmado el acuerdo, que detalla que el SOC participará a través del Centre d'Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

El SOC y la CCMA diseñarán y harán una oferta formativa que responda a las necesidades del sector, y podrán participar personas tanto en paro como en activo.

Los alumnos que cursen esta formación en el CIFO de L'Hospitalet de Llobregat del SOC podrán hacer prácticas no laborales en la Corporació.

Los profesionales de la CCMA también podrán participar de estas formaciones que recogerán las aportaciones y propuestas de mejora relacionadas con los contenidos y la realidad profesional del sector que sugiera la CCMA.

El SOC ofrecerá a la CCMA salas de formación y recursos propios del CIFO para impartir formaciones y procesos de selección en materia audiovisual, mientras que la CCMA pondrá a disposición del CIFO espacios y recursos propios para el desarrollo de las actividades prácticas dentro de los cursos de calificación de trabajadores del sector.