Solà ve probable una "avalancha de bajas" en ERC en función del resultado del congreso

Asegura que ni ella ni Bosch serán candidatos a presidir la Generalitat si dirigen el partido

BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de 'Foc Nou' a la presidencia de ERC, Helena Solà, ha asegurado este miércoles que ve probable una "avalancha de bajas de militancia" en función del resultado del congreso que los republicanos celebran este sábado, con 3 listas que se disputan la dirección de la organización.

En una entrevista a Europa Press, Solà no ha descartado una posible escisión en la formación, pero ha hecho un llamamiento a la militancia para que nadie abandone la organización tras la votación porque "gane quien gane el partido está en horas bajas" y se necesita, dice, el trabajo de todos.

Solà ha criticado que el expresidente de ERC y candidato a la reelección por 'Militància Decidim', Oriol Junqueras, haya apelado a las "emociones" en campaña, y ha emplazado a los afiliados a no decidir en función de qué candidato les cae mejor, sino pensando en el partido y en Catalunya.

"ERC no es un grupo de macramé. ERC es un partido político, y hemos venido aquí a hacer política, y hemos venido aquí a mejorar la vida de las personas, y hemos venido aquí a mejorar la educación pública la sanidad pública, los Rodalies, y tantos otros ámbitos", ha expresado.

'Foc Nou' es una de las 3 listas que se disputan la dirección de los republicanos este sábado, junto a 'Militància Decidim', impulsada por Junqueras, y la lista 'Nova Esquerra Nacional', cercana a la actual secretaria general en funciones, Marta Rovira, y liderada por el exalcalde de Vilassar de Dalt (Barcelona) Xavier Godàs.

EL PARTIDO, PARA LA "LÍNEA ESTRATÉGICA"

Solà ha defendido separar el partido del Govern, y ha remarcado que ni ella ni el exconseller y candidato de 'Foc Nou' a secretario general, Alfred Bosch, serán candidatos a la presidencia de la Generalitat si ganan el congreso.

"Ni la persona presidenta ni secretaria general deben ir encabezando ninguna lista. Es decir, el partido es tan importante, tan importante, que es incompatible. ¿De dónde sacas las horas para hacer bien tu trabajo?", ha preguntado, y ha dicho que la función del partido es marcar la línea estratégica y, la del Govern y del grupo parlamentario, ejecutarla.

Preguntada por las "coacciones" a militantes que ella ha expuesto esta semana por parte de alguna candidatura --sin especificar quién de los candidatos las ha llevado a cabo--, Solà ha reiterado que, si no hay denuncias de las personas afectadas, no especificará de qué sector provienen las presiones.

RECHAZA PACTOS "SISTEMÁTICOS" CON EL PSC

Al preguntársele por si ve con buenos ojos pactar con el PSC en ámbitos de gestión, Solà ha explicado textualmente que las políticas de vivienda, educación y sanidad forman parte de la construcción de una hipotética república catalana, y ha añadido que "se ha acabado pactar sistemáticamente con el Partido Socialista".

Solà ha destacado que ERC no debe tratar como un pacto de legislatura el acuerdo que cerró con el PSC para investir al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y ha augurado que, si no hay un entendimiento para los Presupuestos en Catalunya, los socialistas "lo usarán de excusa" para no cumplir con lo pactado con los republicanos.

EL ERROR DE ARAGONÈS

Ha expresado que ERC ha hecho un buen trabajo al frente de la Generalitat bajo la presidencia de Pere Aragonès, pero ha lamentado que no se supo explicar bien y ha tachado de error que adelantara las elecciones catalanas: "Mucho trabajo se ha quedado en el horno, a medio cocinar. Y no hemos podido rentabilizar los frutos".

También ha afirmado que el Govern de ERC aparcó la independencia y se olvidó de ella, lo que, a su juicio, ha penalizado al partido entre el electorado.

CONSENSUAR CAMINO CON JUNTS

Sobre la propuesta de 'Foc Nou' de crear un espacio de diálogo permanente entre independentistas, Solà ha expuesto que se refieren a un "pacto de no agresión" entre partidos independentistas.

Preguntada por si ve a Junts dispuesto a ello, ha admitido que tienen discrepancias con los de Carles Puigdemont en materias como movilidad, educación y sanidad porque son un "partido de derechas" y ERC es de izquierdas, pero ha convenido que ambas formaciones deben recorrer un camino conjunto hacia la independencia.

La candidata ha añadido que, si no hay un punto de unión, los propios partidos independentistas están "generando desafección en las personas independentistas o personas que pueden ser cercanas".