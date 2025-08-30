Solucionada la incidencia en Bellvitge-Gornal (Barcelona) que afecta la línea R2 Sud de Rodalies

Archivo - Un tren en la estación de Francia, donde opera Rodalies, a 21 de febrero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Rodalies de Catalunya ha retomado hacia las 19 horas de este sábado la expedición de trenes de la línea R2 Sud con origen y destino Vilanova i la Geltrú (Barcelona), tras solucionar la incidencia en la infraestructura de la estación Bellvitge-Gornal.

También se reducen las afectaciones por la incidencia de la infraestructura de la estación de El Prat, ha informado Rodalies en un mensaje de X recogido por Europa Press.

Los trenes de las líneas R2 Sud, R2 Nord, R14, R15, R16 y R17 recuperaran, progresivamente, las frecuencias de paso, una vez solucionada la incidencia.