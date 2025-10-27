Sopa de Cabra anuncia un segundo concierto en Razzmatazz de Barcelona de su gira del 40 aniversario

Archivo - El grupo de rock Sopa de Cabra actúa en su concierto en el Palau Sant Jordi, a 26 de noviembre de 2022, en Barcelona - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo catalán Sopa de Cabra ha anunciado un segundo concierto en la sala Razzmatazz de Barcelona el 16 de mayo en su gira de celebración de 40 años de carrera tras agotar "en minutos" las entradas del primero, previsto para el 15 de mayo, informa la banda en un comunicado.

La gira del 40 aniversario de la banda liderada por Gerard Quintana comenzará en la sala Razzmatazz, uno de los escenarios icónicos para la banda, donde grabó su disco en directo 'Ben endins'.

El grupo, formado a mitades de los años 80 en el Barri Vell de Girona, ha publicado 18 trabajos en su trayectoria, ha compuesto temas como 'Camins', 'L'Empordà' o 'Si et quedes amb mi', y su álbum 'Ben endins' es el disco de pop-rock en catalán más vendido, con 130.000 copias.