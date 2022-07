El subdirector del Icra recibe el Premio a la Trayectoria de la Asociación Ibérica de Limnología

BARCELONA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El subdirector del Instituto Catalán de Investigación del Agua (Icra), Sergi Sabater, ha recibido el Premio de la Asociación Ibérica de Limnología (AIL), en reconocimiento a su trayectoria científica, en el marco del Congreso SIBECOL AIL Meeting 2022, que se celebra del 3 al 8 de julio en Aveiro (Portugal).

Según explica el Icra en un comunicado de este jueves, el premio es una distinción a los "éxitos de una persona física en el campo de la limnología ibérica", incluyendo la investigación, la educación, la divulgación y la transferencia.

En la actualidad, Sabater ha centrado su investigación en los "efectos de la escasez de agua y el impacto de los contaminantes como factores de estrés concurrentes que configuran el estado actual de los ecosistemas fluviales"; y tras recibir el reconocimiento el profesor ha leído la ponencia 'A reflection for Science in Ecology. Does river flow show a path?'.