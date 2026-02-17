Super3 abrirá en abril en Barcelona 'Fantàstix', un espacio inmersivo e interactivo

Super3 estrenará en abril 'Fantàstix', un nuevo espacio inmersivo e interactivo en Barcelona - 3CAT

BARCELONA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Super3 ha anunciado la llegada de 'Fantàstix', un nuevo espacio intersivo e interactivo que se inaugurará a finales de abril en el barrio de la Sagrada Familia de Barcelona con la voluntad de ser un punto de encuentro para las familias más allá de las pantallas y que "reforzará la comunidad y el imaginario infantil de 3Cat".

En un comunicado este martes, ha reivindicado que esta apuesta por la presencialidad y la generación de comunidad se da "en un entorno de cambio de hábitos en el entretenimiento y de exceso de pantallas para los niños".

El director del área de Contenidos, Programación y Cultura de 3Cat, Cristian Trepat, ha destacado que la proximidad es "muy necesaria en un momento en el que la vivencia, la cotidianidad y los valores toman más fuerza que nunca en este mundo interconectado y volátil".

"Queremos que los niños vivan historias reales y que nuestros personajes puedan acompañarles, tal y como lo vivimos hace más de 30 años los padres", ha añadido.

'Fantàstix' será un espacio permanente interactivo de unos 2.000 m2 que ofrecerá una propuesta para las familias que ya conocen el universo infantil de 3Cat y será la puerta de entrada para el público que tendrá su primer contacto a través de la experiencia inmersiva.

El proyecto está promovido, financiado, creado y gestionado por Grup Transversal, empresa especializada en el ámbito de la museografía y las experiencias culturales inmersivas.