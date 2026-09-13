Tarragona saca la cultura a la calle en unas Noches del Patrimonio llenas de danza, visitas guiadas y puertas abiertas

Noches del Patrimonio en Tarragona - NOCHES DEL PATRIMONIO

TARRAGONA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tarragona ha vivido sus Noches del Patrimonio con visitas al Circo Romano, al Paseo Arqueológico o el anfiteatro. Una cita mágica en la que vecinos y visitantes también han podido disfrutar de talleres familiares, danza, gastronomía y actividades para personas ciegas.

La iniciativa se enmarca en 'Las Noches del Patrimonio', la cita cultural organizada por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE) y celebrada de manera simultánea en las 15 localidades españolas incluidas en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

La novena edición de Las Noches del Patrimonio, que se han celebrado durante los días 11 y 12 de septiembre, han ofrecido en Tarragona visitas guiadas, danza, actividades en familia y jornada de puertas abiertas.

Durante estos días se ha podido acceder a monumentos como el Circo-Pretorio, el Anfiteatro, el Paseo Arqueológico, el Foro de la Colonia y la Casa Canals.

Vecinos y visitantes también han podido disfrutar de actividades familiares como 'El Mapping Tarraco', una proyección dentro de la Bóveda del Pallol, a través de la técnica del videomapping. Una experiencia inmersiva que interactúa con la maqueta de Tarraco.

Así como de espectáculos de títeres inspirados inspirado en la muñeca de marfil de Tarraco o de un Taller familiar para descubrir cómo los constructores de Tárraco transformaban la piedra y la tierra en edificios, que aún hoy podemos ver.

También se han programado visitas guiadas al Circo Romano de Tarragona, al Paseo Arqueológico o al anfiteatro. Asimismo, Tarragona ha organizado una jornada de aproximación para personas ciegas y actividades para los más jóvenes.

Danza y gastronomía ha completado un fin de semana que ha llenado de magia las calles de Tarragona.