El Teatre Poliorama recorre la trayectoria de Florence Foster Jenkins en la comedia 'Glorious!'

Cartel de la obra 'Glorious!' en el Teatre Poliorama de Barcelona - TEATRE POLIORAMA

BARCELONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Poliorama de Barcelona acogerá a partir del 7 de noviembre la comedia 'Glorious!' que narra la trayectoria de Florence Foster Jenkins, una excéntrica millonaria del Nueva York de los años 40 que decidió seguir su sueño de convertirse en una gran diva de la ópera y considerada la 'peor cantante del mundo'.

Con un reparto encabezado por Marta Ribera, Ramon Gener y Santi Millán, la pieza aborda con esta historia real la pasión, el autoengaño y la tenacidad ante la adversidad, informa este viernes el teatro en un comunicado.

Dirigida por Paco Mir, la obra, que se podrá ver hasta el 1 de febrero, toma un tono ágil, visual y profundamente teatral y convierte la obra en una celebración de la libertad de soñar sin límites, de la belleza de las imperfecciones y del poder del convencimiento personal.

La producción, a cargo de Anexa, apuesta por un montaje con una escenografía evocadora y un diseño de vestuario fiel a la época dorada del Nueva York de los años 40 y captura el espíritu esperpéntico y conmovedor de esta historia.

Florence Foster Jenkins invirtió su fortuna en hacer realidad un delirio musical que culminaría en un concierto con entradas agotadas en el Carnegie Hall, donde lejos de ser ridiculizada, su entrega, autenticidad y entusiasmo la convirtieron en un icono de la época.

La obra escrita por Peter Quilter contrapone la ambición y el amor por la música de la protagonista con las tiernas maniobras de sus amigos y familiares para no desanimarla.