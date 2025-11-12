La tecnológica norteamericana Infor inaugura sus nuevas oficinas en el 22@ de Barcelona. - GENERALITAT

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa tecnológica norteamericana Infor, que ofrece soluciones de software especializadas en la nube, ha inaugurado sus nuevas oficinas en el distrito 22@ de Barcelona, tras establecerse en 2013 en Catalunya, donde cuenta con 300 trabajadores.

El acto de inauguración ha contado con la presencia del ceo global de la compañía, Kevin Samuelson; el director ejecutivo de Acció, la agencia para la competitividad de la empresa de la Generalitat, Joan Romero; y el gerente de Promoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona, Miquel Rodríguez, informa el Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat en un comunicado.

Las nuevas instalaciones, que ocupan cerca de 2.500 m2, disponen de varios sellos de sostenibilidad como el LEED Platinum, el WELL Platinum o Wired Score, e incluye "espacios pensados para el bienestar de los trabajadores, como un auditorio, un gimnasio o una sala de juegos".

Los cerca de 300 empleados de Infor en Barcelona representan un 10% del total de trabajadores que la tecnológica tiene en toda Europa.

La empresa pertenece al grupo Koch, que a través de Infor concentra en Barcelona un 40% de sus trabajadores en España.

COLABORACIÓN A LARGO PLAZO

En la inauguración, Joan Romero ha destacado que la relación entre Acció e Infor es "un ejemplo de los beneficios de la colaboración a largo plazo, desde el establecimiento de la empresa en Catalunya hace más de una década".

"Es una demostración de que el objetivo del Govern no es sólo atraer inversión extranjera, sino consolidar todos estos proyectos y ayudar a hacerlos crecer en Catalunya", ha añadido.

Por su parte, Miquel Rodríguez ha hecho hincapié en que estas nuevas oficinas "evidencian la buena salud del sector 'tech' en la ciudad", además de promover la instalación de empresas tecnológicas en la ciudad, capaces de ofrecer empleo de calidad y al mismo tiempo generar y retener el talento local, en sus palabras.

CULTURA DE COMUNIDAD

Del lado de Infor, Kevin Samuelson ha asegurado que esta oficina "fomenta una cultura de comunidad, compromiso y excelencia operativa".

"La fuerte presencia de Infor en Europa, especialmente a través de nuestra creciente ubicación en Barcelona, subraya nuestro compromiso infranqueable de servir a nuestros clientes a nivel regional con agilidad y experiencia", ha resaltado.