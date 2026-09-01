El TEDH inadmite definitivamente las demandas de Torra y Costa por el 'caso Pegasus'

Archivo - El exvicepresidente primero del Parlament, Josep Costa (i), y el expresidente de la Generalitat, Quim Torra (d), ofrecen una rueda de prensa sobre el presunto espionaje político con Pegasus - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo (Francia), ha inadmitido definitivamente las demandas del expresidente de la Generalitat, Quim Torra, y del exvicepresidente de la Mesa del Parlament de Catalunya, Josep Costa, por el presunto espionaje con Pegasus, según las resoluciones consultadas por Europa Press.

En enero de 2025, y después de que los recursos de amparo presentados ante el Tribunal Constitucional (TC) por las supuestas escuchas con el 'software' espía Pegasus fueran inadmitidos, Torra y Costa acudieron al TEDH y presentaron una demanda conjunta.

En mayo de ese mismo año, el TEDH inadmitió la demanda alegando que no se habían respetado los pasos procesales previos, al entender que los procedimientos judiciales internos seguían abiertos y a la espera de que el TC se pronunciara.

Tras la resolución del TC, que en junio de 2025 inadmitió su recurso de amparo "dada la manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental", Costa presentó una nueva demanda ante el TEDH, en catalán, que no pasó el primer filtro --una revisión que realiza un juez único--, y que fue inadmitida.

Torra presentó la suya después de la inadmisión de Costa, de idéntico contenido pero traducida al inglés, que pasó el primer filtro y que fue remitida a un comité formado por tres jueces, que tras examinarla, ha concluido que "los hechos objeto de queja no revelan apariencia alguna de violación de los derechos y libertades enunciados en el Convenio o en sus Protocolos".

Con esta resolución el caso queda totalmente cerrado, dado que para acudir a Estrasburgo deben haberse agotado las vías judiciales internas y teniendo en cuenta que la decisión es definitiva e inapelable.

REACCIÓN DE COSTA

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, Costa ha lamentado que las resoluciones del TEDH "digan lo mismo que el TC español porque las escribe una española", en referencia a una de las juezas del comité del TEDH que ha revisado la demanda de Torra.

Costa ha tildado el caso como el mayor escándalo de espionaje del siglo XXI: "Circulen, que no ha pasado nada. Dos lenguas y un único mensaje", ha criticado.