El teléfono 012 de la Generalitat estará operativo los fines de semana a partir de 2026

BARCELONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha aprobado este martes la ampliación del horario del teléfono de atención ciudadana 012 para que, a partir de enero de 2026, esté también operativo los fines de semana no festivos en horario de 9.00 a 20.00 horas, que se sumará al actual, de lunes a viernes de 8.00 a 22.00 horas.

Según informa el Govern en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes, el acuerdo autoriza al Departamento de Presidencia a la contratación del servicio de atención ciudadana 012.

El 012, teléfono gratuito desde julio de 2024, es el número de atención general para cualquier ámbito competencial de la Generalitat y cuenta con 300 agentes que ofrecen apoyo en trámites administrativos, pago de impuestos o información de servicios públicos como educación o vivienda, entre otros.

La Generalitat informa que próximamente se abrirá el proceso de licitación para adjudicar la empresa que ofrecerá el servicio para el año 2026, prorrogable por un año más y por un importe de 16,78 millones de euros.

Según explica el Govern, entre julio de 2024 y junio de 2025, las llamadas al 012 aumentaron un 12% respecto al año anterior, llegando a un total de 2 millones.

Esta ampliación horaria, apuntan, "responde a la voluntad de garantizar la universalidad de los servicios públicos y romper barreras tecnológicas, territoriales y sociales".

Además, se prevé desplegar una red de Oficinas de Atención Ciudadana y cinco vehículos que harán de oficinas móviles a partir del primer trimestre de 2026, cubriendo más de 80 municipios y zonas rurales, según explica el Govern.