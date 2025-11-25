El Temporada Alta de Girona acoge la obra 'The Hague', que se estrena "por primera vez" en España

GIRONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La dramaturga ucraniana Sasha Denisova llevará al festival Temporada Alta de Girona la obra 'The Hague', dirigida por Galin Stoev, montaje que se estrena "por primera vez" en España y se podrá ver este sábado 29 de noviembre en el Teatre Municipal de Girona, informa la organización en un comunicado este martes.

Producida por el Teatro Nacional Ivan Vazov de Bulgaria, la obra se ha convertido en "un fenómeno internacional por su capacidad de abordar la guerra contemporánea desde un punto de vista insólito": el de una niña de 13 años que se imagina juzgar al presidente ruso, Vladimir Putin, en el Tribunal Penal Internacional.

Estrenada en 2023, la obra parte de la historia real de una joven refugiada ucraniana en Polonia, que transforma su experiencia de desplazamiento y pérdida en un "ejercicio de fantasía judicial" a través de humor, lucidez y sabiduría que contrasta con su edad.

La protagonista construye un tribunal imaginario donde puede explicar lo que ha vivido y "dar una lógica emocional a un mundo que se ha roto de repente", y esta perspectiva infantil es la base de este montaje, que combina realidad e imaginación.

El escenario se convertirá en una metáfora del cerebro de la niña, "donde los recuerdos, los traumas y los sueños se entrelazan en una explosión de creatividad inesperada" y, a través de su relato, el espectador podrá transitar por la memoria, así como por las incertidumbres del presente y el futuro en un país en guerra.

Con una puesta en escena polifónica y un equipo de intérpretes que se multiplican en diferentes personajes, Galin Stoev "articula un dispositivo teatral de gran agilidad visual y rítmica", y se combinan teatro documental, fgantaría y humor negro.