El temporal de lluvia deja registros superiores a los 60 litros en puntos de Tarragona

Una persona observa la lluvia en el Río Ter, a 27 de diciembre de 2025, en Girona, Catalunya (España). - Glòria Sánchez - Europa Press

TARRAGONA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El episodio de lluvia y nieve que afecta a Catalunya desde este sábado ya ha dejado registros de precipitación acumulada de 64,2 litros por metro cuadrado en Constantí (Tarragona) y de 49,2 litros en la ciudad de Tarragona.

Además, se han acumulado 39,6 litros en l'Espluga de Francolí (Tarragona) y 35,9 en Cambrils (Tarragona), según datos del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) recogidos por Europa Press.

La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha advertido en declaraciones a '3CatInfo' este sábado que las lluvias "serán intensas y podrán acumular bastante cantidad de agua" por lo que ha pedido a la población permanecer alejada de barrancos y rieras, así como evitar actividades de montaña ante las previsiones de nieve.

Protecció Civil de la Generalitat activó este viernes en fase de alerta los planes Inuncat y Neucat, ante la previsión de lluvia y nieve.

CARRETERAS

A causa de la nieve y, según informa el Servei Català de Trànsit (SCT), se encuentra cortada este sábado la BV-4024 entre Guardiola de Berguedà y Bagà (Barcelona).

Además, es obliogatorio utilizar cadenas en diversas carreteras: la BV-4031, entre Castellar de N'hug y Toses (Barcelona); c-142b, en la Vall d'Aran (Lleida); C-147 en Alt Àneu (Lleida); C-28, entre Naut Aran y Alt Àneu (Lleida); C-462, entre Coma i la Pedra y Josa i Tuixén (Lleida); C-563, entre Josa i Tuixén y Gósol (Lleida); GI-400 en Alp (Girona); L-500, entre el Pont de Suert y la Vall de Boí (Lleida); L-501 en Boí (Lleida); N-141 en Bossòst (Lleida); N-230 entre Vilaller y Vielha (Lleida).