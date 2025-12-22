El tercer quinto premio (77.715) reparte dos décimos en Barcelona y El Prat de Llobregat

Un hombre mete las bolas con los premios en el bombo de la lotería durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid
Un hombre mete las bolas con los premios en el bombo de la lotería durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid - Eduardo Parra - Europa Press
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 22 diciembre 2025 11:18
BARCELONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 77.715, agraciado con el tercero de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad y dotado con 60.000 euros a la serie, ha repartido dos décimos en administraciones de Barcelona y El Prat de Llobregat.

El número, cantado a las 11.06 horas en el segundo alambre de la quinta tabla, ha salpicado con un décimo a la administración 272 de Barcelona y con otro a la 2 de El Prat.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

