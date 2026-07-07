Territori afirma que el socavón del Putxet en Barcelona "no puede evolucionar más"

Efectivos de bomberos durante el desalojo de un edificio - David Oller - Europa Press

BARCELONA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La responsable de Geotecnia y Obras Subterráneas del Departament de Territori de la Generalitat, Laura Carrasco, ha afirmado que el socavón en un interior de manzana que afecta a 5 fincas del barrio del Putxet de Barcelona en los números 3 y 5 de la calle Lamadrid y los 2, 4 y 6 de Rubinstein "ya no puede evolucionar más y se mantiene tal y cómo está".

Carrasco ha declarado a los periodistas que durante la tarde lo rellenarán de hormigón, un proceso que puede ser "lento", y por eso el jefe de Bombers de Barcelona, Sebastià Massagué, no ha podido concretar si los vecinos podrán dormir en sus casas.

La técnica ha asegurado que es muy diferente del socavón en el barrio del Carmel de 2005; ha detallado que bajo el socavón ya hay un túnel construido, y que ha ocurrido detrás de la tuneladora: "Ya ha pasado de largo respecto a la ubicación del agujero. Por eso la tuneladora continúa excavando con normalidad".

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