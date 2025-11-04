TMB probará un bus autónomo que circulará por Montjuïc durante 10 días

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha puesto a prueba por primera vez un autobús autónomo que cuenta con una tecnología de conducción totalmente automatizada y que circulará por Montjuïc durante 10 días, iniciándose este martes y finalizando el viernes 14 de octubre.

El vehículo, que circulará con pasaje, se ha estrenado haciendo un recorrido por la avenida del Estadi, uniendo la plaza Dante y el Estadi Olímpic Lluís Companys mediante un trayecto de ida y vuelta de 1,8 kilómetros y 6 paradas: Plaça Dante; Av. Miramar; Plaça Neptú; Av. Estadi/Pg Olímpic, Fundació Joan Miró y Funicular de Montjuïc, informa TMB en un comunicado.

La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha explicado que la finalidad del proyecto es seguir innovando en el transporte público: "Servirá a los técnicos para obtener conocimientos prácticos y experiencia para avanzar hacia nuevos modelos de movilidad con el objetivo de reforzar la seguridad, la eficiencia y la calidad del servicio ofrecido a la ciudadanía".

El vehículo autónomo que realiza estas pruebas es un autobús de 8 metros de largo de la firma turca Karsan, que tiene una capacidad de hasta 52 pasajeros y que cuenta con un nivel de autonomía de conducción 4, lo que le permite circular con seguridad sin necesidad de control humano, aunque en las pruebas conductores de TMB estarán a bordo del vehículo.

Esta primera prueba piloto de TMB en Barcelona con el vehículo viene precedida por otras experiencias en las que el vehículo ya circula de forma regular, como en la ciudad noruega de Stavanger o en la sueca de Goteborg.