Toni Castellà (Demòcrates): el referéndum del 1-O "está vigente, no es reinterpretable"

BARCELONA, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Demòcrates a las elecciones catalanas, Toni Castellà, ha defendido este viernes que el referéndum del 1-O "está vigente, no es reinterpretable. Ningún líder o diputado puede interpretar aquel mandato".

Lo ha dicho junto a Titon Lailla en el cementerio barcelonés de Montjuïc durante la ofrenda anual ante la tumba del expresidente de la Generalitat Francesc Macià, que murió el día de Navidad de 1933.

"No nos queda más que hacer efectivo que Catalunya es una república independiente. Consideramos que las próximas elecciones no pueden ser autonómicas, como si no hubiese pasado nada", ha añadido.