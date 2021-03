Torra exige al Gobierno de PSOE y Podemos que frene la "represión" y apruebe la amnistía

BARCELONA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Quim Torra ha exigido este miércoles al Gobierno de PSOE y Podemos que frene "la represión de una vez" y apruebe una ley de amnistía tras el inicio del juicio a los miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O.

"Quiero recordar que todo eso pasa bajo un Gobierno de socialistas y comuns. Y esto podría no pasar si el Gobierno de socialistas y comuns quisieran que no pase. No valen más excusas. Necesitamos que el proceso de represión pare de una vez, y que este país tenga la oportunidad de ser lo que quiera ser, sin represión", ha reclamado en declaraciones a los medios ante la Ciutat de la Justicia.

Tras defender el papel que jugaron los síndicos del 1-O, también ha apelado al Gobierno a "no vender más de diálogo que no sirven para nada" y a aprobar una ley de amnistía.