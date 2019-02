Torra: "No tramitaremos los PGE si no se nos presenta el ejercicio de la autodeterminación"

Publicado 11/02/2019 9:29:20 CET

Lo supedita a un relator internacional, la autodeterminación y "el fin de la represión"

BARCELONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha descartado que se retiren las enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) si el Gobierno no accede a hablar de una votación sobre el futuro político de Catalunya: "No tramitaremos los Presupuestos si no se nos presenta el ejercicio del derecho a la autodeterminación".

"Ya saben nuestras condiciones", ha asegurado este lunes en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press en la que ha criticado que el Gobierno central no ha entrado a negociar las cuentas con los partidos independentistas catalanes.

"¿Se han sentado con nosotros a explicarnos los Presupuestos? Nosotros los hemos explicado [los de la Generalitat] en varias reuniones a los comuns. ¿Por qué, si no los tenían garantizados, llevan los Presupuestos a tramitar?", ha cuestionado.

También ha censurado que el Gobierno central pusiera como condición la tramitación de los PGE para continuar dialogando con el Govern, y lo ha vuelto a comparar con la negociación de las cuentas catalanas: "Nosotros no los hemos condicionado a sentarnos en una mesa".

Torra ha exigido "concreción del relator internacional, derecho a la autodeterminación de Catalunya y el fin de la represión que ERC pidió" y que él comparte, como que no haya detenciones como las que se produjeron en enero contra personas --entre ellos dos alcaldes-- que presuntamente bloquearon el AVE en Girona.

"Que el diálogo del que hablamos durante meses aterrice y lo pongamos sobre papel", por lo que ha pedido un calendario para avanzar en la propuesta que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tenga para Catalunya, que dice desconocer.

"¿Qué quiere decir un nuevo Estatut? ¿Qué más competencias tendríamos? ¿En qué consistiría exactamente? Pedimos esa concreción tras meses de dialogo", aunque ha rechazado renunciar a la autodeterminación.