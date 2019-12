Torra a Sánchez tras no avisarle de la Conferencia: "Ya no me considera presidente autonómico"

Publicado 17/12/2019 14:30:55 CET

BARCELONA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha lamentado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no le haya trasladado este martes en la conversación telefónica que han mantenido que pensaba convocar una Conferencia de Presidentes autonómicos tras una eventual investidura y ha ironizado: "A lo mejor es porque ya no me considera un presidente autonómico".

El presidente en funciones del Gobierno ha expresado en un apunte en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press: "Iniciar la legislatura del diálogo y reducir la tensión territorial. Con ese objetivo convocaré una Conferencia anual de presidentes de CC.AA. en el Senado y reuniones bilaterales con todos. Por eso urge un Gobierno. Así se lo estoy comunicando hoy a los presidentes autonómicos".

"Primera noticia. En la conversación que hemos tenido, el presidente Sánchez no me ha comunicado nada de esto que han explicado minutos después. A lo mejor es porque ya no me considera un presidente autonómico. Todo en orden", ha replicado Torra en la misma red social.