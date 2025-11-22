La Torre del Pretori en Tarragona será Lugar de Memoria Democrática

TARRAGONA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha anunciado que el BOE acaba de publicar este sábado la incoación del expediente para que la Torre del Pretori, "epicentro de la represión franquista" en Tarragona, sea declarada Lugar de Memoria Democrática.

"La deuda histórica que tenía el Estado con Tarragona no era solo económica o de infraestructuras; era también memorística", ha añadido al clausurar el acto conmemorativo que la Delegación ha hecho junto al Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en libertad, que es una iniciativa del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

La Torre del Pretori se conoció como 'Prisión de Pilato' en la postguerra y ahora se prevé integrar en el mapa estatal de lugares de memoria "como testigo de la represión y del sufrimiento vivido por miles de personas".

Prieto ha replicado las críticas a la memoria democrática, alegando que "no es remover el pasado; es un deber con la verdad, con las víctimas de la guerra Civil y de la posterior dictadura franquista".

Ha abierto el acto el teniente de alcaldía de Tarragona Guillermo Garcia y se ha hecho una mesa redonda moderada por la subdelegada del Gobierno en Tarragona, Elisabet Romero, con el archivero de Tarragona, Joaquim Nolla; el catedrático de la UNED Xavier Coller y la divulgadora de historia Josefina Mesa.