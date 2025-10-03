Torres: El BBVA está recibiendo "muchas aceptaciones" de accionistas del Sabadell en la OPA

BARCELONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del BBVA, Carlos Torres, ha afirmado este viernes que el banco está recibiendo "muchas aceptaciones" de accionistas del Banco Sabadell sobre la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada sobre la entidad catalana, y ha asegurado que está, en sus palabras, convencido que superarán el umbral del 50% de aceptación.

En una entrevista en TV3 recogida por Europa Press ha señalado que el proceso de aceptación de la oferta --que finaliza el próximo martes 7 de octubre-- va "muy por delante de lo que teníamos previsto" y ha instado a los accionistas a seguir el ejemplo del mayor inversor individual del Sabadell, David Martínez, quien recientemente ha anunciado su intención de acudir a la OPA.

"Ha sido muy claro en su opinión, su opinión favorable a la OPA, a la oferta que hemos presentado. Su opinión favorable al proyecto también, por razones estratégicas, también por razones financieras. Y digo yo que lo que es bueno para el mayor accionista individual necesariamente tiene que ser bueno para todos los accionistas de Banco Sabadell", ha dicho.

Preguntado por la posibilidad de una segunda OPA --de la cual el Sabadell cree que sería a un precio superior al actual--, Torres ha asegurado que esta es incierta y que "no tiene sentido que nadie" la espere porque sería al mismo precio de la actual tal como lo marca la ley, según él.

"La operación está condicionada a alcanzar el 50%. Si lo alcanzamos, tenemos éxito. Si no lo alcanzamos, tenemos la posibilidad legal de renunciar a la condición. No tenemos intención de renunciar, pero podemos. Si renunciáramos, estaríamos obligados a hacer una segunda operación a todos los accionistas, y ¿cómo sería esa segunda operación? Al mismo precio", ha dicho.

PROCESO "MÁS LARGO" DE LO ESPERADO

Preguntado por si el proceso de la OPA había sido duro, ha afirmado que "ha sido sobre todo largo, más que duro", y que, en sus palabras, ha sido más largo de lo que esperaban desde el BBVA.

Ha incidido en que han conseguido todas las autorizaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y que la Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia (CNMC) les aprobó la operación por unanimidad.