Tous inaugura en el paseo de Gràcia de Barcelona su nueva 'flagship' global

BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tous ha inaugurado Casa Tous Barcelona, su nueva 'flagship' global en el número 99 del paseo de Gràcia, que "rinde homenaje al legado joyero de la marca y a la identidad de la ciudad", informa en un comunicado este lunes.

La tienda cuenta con una superficie de 150 metros cuadrados y espacios destinados a los tres conceptos del grupo: Tous, la línea Tous Atelier y la marca de joyería experimental Suot Studio.

Además, permite ver el taller de joyería y "observar en directo los procesos de creación", con lo que los clientes, textualmente, pueden cocrear, personalizar y revitalizar sus piezas a través del servicio Craft&Care.

La marca ha aprovechado la reforma del local para incorporar, por primera vez, un espacio abierto al diálogo y la colaboración, bautizado como 'The Tous Room'.

Esta iniciativa pretende ofrecer a los creadores y las marcas "la libertad de diseñar y experimentar con nuevas ideas, trayendo sus visiones, proyectos y conceptos a la vida en un espacio interactivo y en constante evolución".