Trànsit intensificará los controles de alcoholemia por la Castanyada y llama a la responsabilidad

BARCELONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT), en coordinación con Mossos d'Esquadra y Policías Locales, desplegará este fin de semana una campaña especial de prevención y control de drogas y alcohol con más controles en carreteras catalanas, con motivo de la celebración de la Castanyada y Tots Sants, por lo que llaman a la responsabilidad y la prudencia de la ciudadanía.

En concreto, el SCT prevé que entre las 15 horas de este viernes y las 15 de este sábado salgan del área metropolitana de Barcelona cerca de 460.000 vehículos, y entre las 12 y las 24 horas del domingo volverán unos 230.000, informa en un comunicado.

Además, debido al carácter religioso de esta festividad, también se contempla más movilidad hacia cementerios, urbanos o interurbanos, lo que puede provocar que los accesos a estos concentren retenciones en determinados momentos.

MEDIDAS ESPECIALES

Por ello, se contemplan medidas especiales para la ordenación y regulación del tráfico, como habilitar los carriles en sentido contrario al habitual en la AP-7 para facilitar el regreso el domingo.

Se habilitará un carril en sentido contrario al tramo norte de esta vía de Sant Celoni a Montornès del Vallès (Barcelona) y un carril en sentido contrario en la misma vía sur B-23, de Vilafranca del Penedès a Molins de Rei (Barcelona), donde los vehículos pesados tendrán que circular a un máximo de 80 km/h sin poder avanzar.

Por otro lado, el carril bus-VAO de la C-58 se abrirá a todos los vehículos para facilitar la salida y regreso de vehículos, habrá cancelación de carriles lentos en la C-16 entre Berga y Cercs (Barcelona) en sentido norte, cierre de los accesos Berga-centro y Berga-norte en sentido norte, anulación del carril rápido en sentido sur en la C-16 en Cercs y en la C-55 en Castellgalí (Barcelona), así como medidas especiales en la rotonda de la C-17 de Ripoll (Girona).