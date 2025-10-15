El transporte público de la ATM opera con normalidad a pesar de la huelga por Palestina

Manifestante portando bandera palestina durante la manifestación a favor de Palestina, a 15 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Hoy está convocada una huelga general y estudiantil en toda España en apoyo al pueblo palestino y en protesta - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los diferentes servicios de transporte público que dependen de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) operan con normalidad a pesar de la huelga general por Palestina convocada para este miércoles, han explicado fuentes del ente a Europa Press.

Según datos de los operadores en la mañana de este miércoles, "el seguimiento está siendo muy bajo" y tanto los servicios de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) como los de Metro y bus de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) operan con el servicio habitual.

Por su parte, Rodalies cuenta con un 97% del servicio habitual y ha habido "supresiones puntuales de trenes", según informa la ATM en su cuenta de 'X'.