Transportes adjudica el tratamiento integral del túnel de Rubí (Barcelona) por más de 20 millones

Mantenimiento del túnel de Rubí - MINISTERIO DE TRANSPORTES

BARCELONA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif, ha adjudicado el contrato de ejecución de las obras de tratamiento y mejora de la estructura de un túnel ferroviario de Rubí (Barcelona), por un importe de 20.767.602,55 euros (IVA incluido), informa este martes en un comunicado.

El túnel de Rubí, de aproximadamente 900 metros de longitud, está situado en la línea convencional Mollet-Sant Fost-Castellbisbal-Agujas Rubí, por la que transitan servicios de la línea R8 de Rodalies y de mercancías que utilizan parte del Corredor Mediterráneo, además de aquellos tráficos con origen o destino al Puerto de Barcelona.

Este año Adif ha llevado a cabo diversas actuaciones, mediante el procedimiento administrativo de emergencia, para el refuerzo, estabilización y mejora de la estructura en una longitud aproximada de 130 metros.

Desde el 1 junio las dos vías generales de circulación están operativas a su paso por este punto, y se mantiene una monitorización permanente de la estructura del túnel con el despliegue de sensores para controlar la estabilidad de las secciones.

Esta intervención integral, enmarcada en el desarrollo del Plan de Rodalies, tiene por objetivos garantizar el óptimo estado de estabilidad y robustez de los diferentes elementos de la estructura del túnel y alargar su vida útil, contribuyendo así a un aumento de la seguridad del tráfico ferroviario, reduciendo la probabilidad de incidencias con afección al servicio.

Asimismo, Adif establecerá un plan de transporte para compatibilizar la ejecución de los trabajos con el mantenimiento de las circulaciones y minimizar la afectación a viajeros y mercancías.