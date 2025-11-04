Transportes prosigue las obras de mejora de la A-27 en Tarragona con un presupuesto de 20 millones

Transportes continúa con las obras de la A-27 en Tarragona con un presupuesto de 20 millones - GOBIERNO

TARRAGONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando las obras de mantenimiento y mejora de la A-27 en Tarragona, a la altura de Constantí y Pobla de Mafumet, y las obras complementarias del tramo Variante de Valls-Montblanc, en las que está prevista una inversión conjunta de más de 20 millones de euros.

A la altura de Constantí y Pobla de Mafumet, el corte del tramo se realizará a partir de este martes desde las 18 horas hasta previsiblemente el 17 de noviembre, cuando se producirá el desvío del tráfico a la calzada derecha, que estará habilitada como calzada de doble sentido de circulación.

En el caso del paso superior de reposición del Camí de Camp Magre y Vilaverd, en los municipios de Valls y Montblanc, se cortarán ambos sentidos de la calzada este miércoles desde las 9 hasta las 18 horas.

Con el objetivo de reforzar la conservación de las estructuras "con procesos más ágiles y eficientes" y para garantizar la seguridad vial y las condiciones de circulación, el Ministerio adjudicó por 7,12 millones de euros (IVA incluido) un contrato para mantener y reparar estructuras de la Red de Carreteras del Estado en Catalunya.

A finales de 2024, también licitó por 32,8 millones de euros (IVA incluido) dos contratos para conservar 185 kilómetros de carreteras del Estado en Lleida y Tarragona y así garantizar las condiciones de circulación, vialidad y seguridad de las infraestructuras, mientras se promueve la reducción de emisiones.