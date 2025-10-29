La travesía de Vilagrassa (Lleida) acaba las obras de mejora

LLEIDA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras de "humanización y mejora de la seguridad vial" en toda la travesía de Vilagrassa (Lleida), entre los kilómetros 503 y 504 de la N-2, que han supuesto una inversión de 2,9 millones de euros (IVA incluido) con cargo a los fondos europeos PRTR.

Se ha transformado así una carretera de paso en "una travesía segura y accesible, tanto para peatones como para vehículos, potenciando un entorno urbano más inclusivo", informa el Ministerio en un comunicado este miércoles.

La intervención ha incluido construir 4 glorietas para pacificar el tráfico reduciendo la velocidad de paso de los vehículos, y se han instalado aceras de 2 metros de ancho a ambos lados de la carretera, se ha renovado el firme y se ha mejorado el sistema de drenaje con nuevos colectores e imbornales.