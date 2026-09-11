Tres muertos en carreteras catalanas en la operación salida del fin de semana largo de la Diada

Archivo - Ambulancias del SEM - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos motoristas y el conductor de un coche han muerto en las carreteras catalanas en la operación salida del largo fin de semana por la Diada de Catalunya de este viernes, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Entre las 12.00 del jueves y las 15.00 de este viernes, han salido del área metropolitana de Barcelona 541.000 vehículos, el 98,4% de los 550.000 previstos para este fin de semana largo.

El primer accidente mortal fue el jueves por la noche, antes de las 22.25, en la N-340 en Altafulla (Tarragona), donde una conductora de 27 años murió al accidentarse tres turismos.

DOS MOTORISTAS ESTE VIERNES

Ya este viernes, un motorista ha muerto a las 13.30 aproximadamente por un choque frontal con un turismo en la N-260 en la Ribera d'Urgellet (Lleida).

Muy poco después, sobre las 13.40, otro motorista de 28 años ha muerto en la C-59 en Caldes de Montbui (Barcelona) también por una colisión frontal con un turismo.

Con estas víctimas, 93 personas han muerto este año en las carreteras catalanas según datos provisionales.