Cuatro universidades catalanas, entre las 150 mejores jóvenes del mundo

Actualizado 27/06/2019 22:34:07 CET

BARCELONA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, la Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, la Oberta de Catalunya (UOC) y la Politècnica de Catalunya (UPC) se encuentran entre las 150 mejores universidades jóvenes del mundo, en el ranking elaborado por Times Higher Education entre las instituciones con 50 años o menos.

La UPF ocupa el puesto número 11 de una clasificación liderada por la The Hong Kong University of Science and Technology, mientras que la URV se sitúa en el lugar 78 y tanto la UOC como la UPC, entre el 100-150.

El Times Higher Education Young University Rankings incluye a 351 universidades y sigue los mismos indicadores que la clasificación Times Higher Education, pero el peso se ha ajustado para otorgar menos preponderancia a la reputación.