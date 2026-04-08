El Tribunal de la Rota juzgará al exrector de El Vendrell (Tarragona) por presuntos abusos

TARRAGONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de la Rota de Madrid juzgará al exrector de El Vendrell (Tarragona) y del Seminari Interdiocesà de Catalunya por presuntos abusos a dos hombres entre los años 1999 y 2002 cuando eran menores de edad y estaban formándose en el seminario, informan fuentes del Arzobispado de Tarragona a Europa Press.

Según ha avanzado este miércoles 'Diari Més', el cura ya tenía una sentencia de octubre de 2025 por una denuncia de 7 personas mayores de edad por abuso de poder con connotaciones afectivo-sexuales en el seminario.

Desde el Arzobispado de Tarragona afirman que el arzobispo recibió las dos nuevas denuncias durante 2025, se reunió con esas dos personas y que, después de que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe de Roma (Italia) considerase que se podía iniciar un proceso canónico, se envió el caso al Tribunal de la Rota de Madrid para investigarlo y juzgarlo.

Cuando se recibieron estas dos nuevas denuncias, el arzobispo de Tarragona impuso al cura medidas cautelares: "Desde no tener ningún tipo de trato con menores, no tener ningún cargo pastoral hasta no poder dar clases en la facultad, ni tener contacto con seminaristas y no puede ser rector ni vicario de ninguna parroquia".

Además, señalan que tampoco puede dar misa fuera de su pueblo --Torredembarra (Tarragona)--, donde estarían limitadas sus funciones actualmente.

El Arzobispado de Tarragona explica que el Tribunal de la Rota está investigando los hechos y que, con lo que diga, se acatará la sentencia, e insisten en la "tolerancia cero" ante situaciones de este tipo.