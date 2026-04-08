El Trueta y el Santa Caterina de Girona atienden un 25% más de visitas de alergología en 2025

Archivo - Imagen de recurso del Servicio de Alergología del IAS. - IAS - Archivo

GIRONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Alergología de los hospitales Doctor Josep Trueta de Girona y Santa Caterina de Salt (Girona) ha registrado 3.597 primeras visitas y 4.189 visitas sucesivas en 2025, sumando un total de 7.786, lo que supone un incremento de 25% respecto al año anterir (6.375 visitas).

Durante 2025 se atendió a 1.421 pacientes en pruebas diagnósticas de riesgo y tratamientos especializados, en un total de 2.993 sesiones, incluyendo pruebas como el estudio de alergia a fármacos y administración de vacunación y de fármacos biológicos, informa el Institut d'Assistència Sanitària de Girona en un comunicado de este miércoles.

La coordinadora del servicio, Laia Prat, señala que el asma bronquial y la rinitis alérgica son patologías muy prevalentes en adultos y niños, con un "impacto importante" en la calidad de vida y en el sistema sanitario.

En Catalunya, se calcula que cerca de 2 millones de personas sufren alergia respiratoria, con una prevalencia del 25% en rinitis alérgica y del 12% en asma bronquial alérgica.

La Red Aerobiológica de Catalunya prevé, de cara a la primavera, una polinización "intensa" pero con una duración habitual para especies como el plátano, el olivo o los robles-encina, si bien plantas como la parietaria o las gramíneas podrían alargar su periodo de afectación a causa de las precipitaciones previstas.