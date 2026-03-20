El TSJC ordena al Parlament colocar la bandera de España en su fachada de forma "permanente"

Archivo - Fachada del Parlament de Catalunya en una foto de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha ordenado al Parlament de Catalunya colocar la bandera española en la fachada exterior del edificio "de forma inmediata y permanente".

Así se refleja en un auto consultado por Europa Press, en la que la Sección Quinta de la Sala Contenciosa Administrativa, en respuesta a una petición de Impulso Ciudadano, a quien da la razón parcialmente.

El TSJC contempla la colocación de la bandera en el exterior, pero desestima la petición formulada por la misma entidad de que esta se coloque también en el interior del edificio.

"Como consecuencia de la estimación parcial de la petición de medida cautelar solicitada por Impulso Ciudadano, desestimamos la petición formulada en relación con la colocación de la bandera en el interior del edificio, al ya obrar en el hemiciclo", detalla el texto.

Impulso Ciudadano, por su parte, ha celebrado la resolución del organismo judicial y explicado que "la práctica seguida hasta ahora, consistente en colocar la bandera únicamente en días de pleno o retirarla de forma habitual, es contraria a la legalidad vigente, que exige que la bandera de España ondee todos los días en los edificios públicos".