EL TSJC ratifica las penas de cinco y tres años al padre y la madre de Nadia por estafa

Actualizado 31/05/2019 16:32:51 CET

Considera que obtuvieron un "lucro ilícito" con la Asociación Nadia Nerea para la tricotiodistrofia y enfermedades raras de Baleares

LLEIDA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha confirmado la sentencia de la Audiencia de Lleida que condenó a cinco años de cárcel y a pagar una multa de 3.000 euros al padre de la menor Nadia, Fernando Blanco, por un delito de estafa continuada y agravada por utilizar la enfermedad de su hija, afectada de tricotiodistrofia, como engaño para conseguir dinero de terceros en concepto de donaciones, y a la madre, Marga Garau, a tres años y seis meses y a pagar una multa de 2.400 euros.

La sentencia del TSJC, a la que ha tenido acceso Europa Press, anula la parte civil y penal, y pide en la Audiencia de Lleida que vuelva a redactar la sentencia con una individualización de los perjudicados a quienes se tiene que indemnizar y concrete las cantidades.

La sentencia de la Audiencia de Lleida, que fue recurrida por el padre y la madre, consideró acreditado que ambos se enriquecieron en 402.232,65 euros y les condenó a hacer frente a una indemnización a cada una de las personas perjudicadas por su engaño como responsables civiles.

En declaraciones a Europa Press, el abogado de la madre, Alberto Martín, ha avanzado que está valorando la posibilidad de presentar recurso contra la sentencia en el Tribunal Supremo.

La sentencia de la Audiencia consideró probado que la niña sufre tricotiodistrofia, enfermedad genética de las catalogadas como raras que provoca alteraciones cutáneas, oftalmológicas y trastorno del desarrollo y del lenguaje en un contexto de inteligencia límite, aunque sin riesgo vital inminente.

La sentencia de la Audiencia señalaba que, aprovechando la enfermedad de la menor, los padres "urdieron un plan para obtener un lucro patrimonial ilícito", constituyendo la Asociación Nadia Nerea para la tricotiodistrofia y enfermedades raras de Baleares, figurando en sus estatutos como presidente de la misma el acusado Fernando Blanco y como tesorera la acusada Margarita Garau.

En el juicio, que se celebró en Lleida entre los días 1 y 5 de octubre de 2018 y al finalizar, al hacer uso de la última palabra, el padre ha afirmado que el fiscal, al pedir seis años de cárcel para él y para su mujer, lo que pedía era "condenar a Nadia".

Mirando al tribunal y llorando, el padre afirmó: "No son lágrimas de cocodrilo, intento mantenerme firme. Nunca he hecho nada de actor ni cine, mi mujer siempre ha hecho lo que yo le he dicho. Nunca me ha pedido ningún papel".

Marga Garau, por su parte, dijo que nunca ha utilizado a su hija, que su objetivo era estar con la niña y que Fernando era "un buen padre".