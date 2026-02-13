El TSJC rebaja la condena a dos mossos por la agresión y detención ilegal de un joven en 2020

Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a 7 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha rebajado de 7 a 4 años la condena de prisión impuesta a dos agentes del Área Regional de Recursos Operativos (Arro) de los Mossos d'Esquadra por la agresión y detención ilegal de un joven el 13 de noviembre de 2020, según la sentencia consultada por Europa Press.

Además, ha absuelto a un tercer mosso que había sido condenado a 3 años de cárcel por falsedad documental y ha mantenido la pena de 1 año de prisión para un cuarto por un delito contra la integridad moral.

El TSJC ha resuelto los recursos de apelación interpuestos contra el fallo de la Audiencia de Barcelona y ha confirmado los hechos probados y la indemnización de 14.466 euros a la víctima por el delito de lesiones, detención ilegal y contra la integridad moral, pero rebaja la pena de prisión asociada al último de los delitos.

Los hechos ocurrieron el 13 de noviembre de 2020 cuando uno de los agentes le dio el alto a un joven en el barrio del Raval de Barcelona argumentando que estaba en la calle durante el toque de queda y, acto seguido, el cabo responsable del operativo lo agredió y lo inmovilizó mientras el que resto de implicados no hicieron nada para impedirlo.

Las imágenes de la actuación fueron captadas por una vecina y, según el TSJC, "hablan por sí solas", pues la violencia con la que fue tratada la víctima, cuando no era necesaria, lesionó su derecho a la integridad moral y fue objeto de abuso policial, textualmente.