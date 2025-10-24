Turisme de Barcelona aumenta a 3,2 millones su inversión en el sector de los congresos

Archivo - Ambiente durante la jornada de inauguración de la XVIII edición del Mobile World Congress (MWC), en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat, a 26 de febrero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consorcio público-privado Turisme de Barcelona, que reúne al Ayuntamiento de Barcelona con la Cámara de Barcelona y la Fundació Barcelona Promoció, ha aumentado su inversión en el sector de los congresos y ferias internacionales a 3,2 millones de euros.

La nueva cantidad se destinará al fondo Barcelona MICE Destination Suport Programme (por sus siglas en inglés, Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions), sector que, según Turisme de Barcelona, el año pasado recaudó 1.348 millones en la ciudad, explica en una comunicado este viernes.

Con este acuerdo, el consistorio reafirma junto al sector privado de la ciudad su voluntad de seguir apostando por un sector considerado estratégico, promoviendo "un modelo de turismo de calidad y de valor" y posicionando a Barcelona a nivel internacional.

El teniente de alcalde de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, Jordi Valls, ha destacado las "oportunidades que supone para diversos sectores profesionales de la ciudad" el sector de los congresos dado el perfil de visitante que moviliza.

Por su parte, el presidente de Turisme de Barcelona, Jordi Clos, ha reivindicado el "orgullo" que supone para los barceloneses que las tareas de captación de congresos y convenciones tenga más presupuesto privado que público, lo que, a su juicio, representa el compromiso de las empresas para que el turismo sea un motor de dessarrollo.